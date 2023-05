Immortals of Aveum ispirato a God of War, Doom e Bioshock: parla Ascendant Studios

C'è molta curiosità attorno ad Immortals of Aveum, FPS fantasy sviluppato da Ascendant Studios e prodotto da Electronic Arts sotto etichetta EA Originals<. L'opera viene solitamente descritta come un "Call of Duty con la magia". Ma le fonti d'ispirazione sono in verità più numerose e variegate.

Come rivelato da Bret Robbins, fondatore di Ascendant Studios e mente dietro ad Immortals of Aveum, il suo team ha preso spunto da opere di culto quali God of War, Doom e Bioshock per plasmare l'esperienza offerta dal loro progetto ed il suo gameplay vero e proprio. "Non mi sono reso conto che ci saremmo indirizzati verso un'impostazione da Arena Shooter fino a quando non abbiamo iniziato a far funzionale le meccaniche di gioco ed a sperimentarle", afferma Robbins, che prosegue: "Sapevo di non voler fare necessariamente un Cover Shooter sullo stile di Call of Duty e volevo provare a fare qualcosa di un po' diverso. Invece credo si possano avvertire un po' le sensazioni di giochi come Doom e Bioshock, ne sono sicuro".

Ma Immortals of Aveum offre anche elementi RPG, ed è qui che entrano in gioco le ispirazioni prese dai moderni God of War: "Non ho problemi con un gioco che prima ti intrattiene con sequenze d'azione molto rapide e combattimenti molto intensi, e poi rallenta permettendoti di esplorare e di risolvere enigmi", dice Robbins spiegando che questo tipo d'impostazione "ti permette di trovare equipaggiamenti o sbloccare talenti per creare la build che preferisci. Ho visto alcuni giochi farò ciò davvero bene, e credo che la serie di God of War fa proprio questo nel migliore dei modi. Credo che ci siano dei punti in comune con il nostro lavoro, anche se non stiamo realizzando un brawler o uno sparatutto in terza persona".

Lo scorso aprile abbiamo provato Immortals of Aveum, traendone prime impressioni promettenti. Non perdetevi inoltre ulteriori segreti del gameplay di Immortals of Aveum attraverso un corposo Deep Dive preparato dagli sviluppatori.