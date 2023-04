Immortals of Aveum: la magia del 'Call of Duty fantasy' nel nuovo Gameplay Trailer

Come da programma, il nuovo Deep Dive del Call of Duty magico Immortals of Aveum ci ha fatto respirare le atmosfere del prossimo sparatutto fantasy degli studi Ascendant per offrirci diversi spunti di riflessione sul sistema di combattimento basato esclusivamente sugli incantesimi.

Il Trailer di Anteprima del Gameplay di Immortals of Aveum confezionato dalla nuova software house composta da ex sviluppatori di Call of Duty e Dead Space descrive l'ampio ventaglio di magie da sbloccare nel corso dell'avventura per sfruttare appieno la potenza dei centinaia di elementi di equipaggiamento incantati presenti nel titolo.

L'approccio ludico adottato dagli studi Ascendant fa della personalizzazione la sua arma più affilata, con gli utenti chiamati a sviluppare il proprio stile di gioco basandosi sulla sinergia fra tutte le forze magiche sbloccate dal proprio alter-ego.

Basta dare un'occhiata alle frizzanti scene del nuovo video gameplay per intuire l'importanza delle scelte che i giocatori dovranno compiere nel 'creare la build magica perfetta' tra mosse speciali concatenate, contrattacchi tempestivi e incantesimi difensivi.

La nuova avventura fantasy degli studi Ascendant sarà disponibile dal 20 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sul lavoro svolto dalla software house indie, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra visita agli studi Ascendant per Immortals of Aveum.