Immortals of Aveum è sempre più magico: storia e gameplay al PlayStation Showcase

Al PlayStation Showcase di maggio 2023 c'è stato spazio anche per un nuovo trailer di Immortals of Aveum, l'intrigante FPS a tinte magiche sviluppato da Ascendant Studios e prodotto sotto etichetta EA Originals. L'evento Sony è stata l'occasione per dare uno sguardo più approfondito alla promettente produzione.

Il nuovo trailer ha alternato sequenze di puro gameplay a momenti incentrati sulla narrativa, che ci hanno fatto conoscere più da vicino i protagonisti del gioco. Immortals of Aveum si prospetta un FPS dai ritmi molto sostenuti e pieno di combattimenti intensi, e la presentazione del PlayStation Showcase ha confermato ancora una volta come la produzione in arrivo il prossimo 20 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S avrà tanto da offrire agli amanti del genere alla ricerca di uno sparatutto in prima persona diverso dal solito.

Del resto Ascendant Studios lo aveva già detto chiaramente in precedenti occasioni: Immortals of Aveum si ispira a giochi come God of War, Doom e Bioshock, e prende spunto da tutti queste opere per dare vita ad un prodotto ricco di sfumature che possa fare colpo sui giocatori. Per ulteriori approfondimenti potete recuperare il nostro speciale sui segreti di Immortals of Aveum, che si sofferma su personaggi, esplorazione e sistema di combattimento della nuova produzione Electronic Arts.