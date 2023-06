Immortals of Aveum, è tempo di mostrarsi nuovamente alla Summer Game Fest 2023

Nel corso delle prime settimane di aprile abbiamo avuto modo di conoscere nel dettaglio Immortals of Aveum in esclusiva italiana. Lo sparatutto magico in prima persona di Ascendant Studios ed Electronic Arts è stato al centro di molti approfondimenti e, proprio nel corso della giornata di oggi, si è mostrato nuovamente al pubblico.

Immortals of Aveum ha risposto sì all'appello della Summer Game Fest di quest'anno e, nel corso dell'evento diretto dal noto Geoff Keighley, l'utenza videoludica ha avuto modo di porgere ulteriormente la propria attenzione su una delle produzioni EA in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel corso di questa calda estate all'insegna del gaming.

Sul palco della presentazione è salito Darren Barnet, l'attore che interpreterà il protagonista Jak nel corso dell'intera avventura e che, in attesa del nuovo video di presentazione del gameplay e dell'impianto ludico della produzione di Ascendant Studios, ha ricordato che Immortals of Aveum uscirà il 20 luglio 2023 in esclusiva next-gen e PC. Lo sguardo approfondito al sistema di shooting del titolo ha alimentato le attese del pubblico presente in sala e non solo, nell'impazienza di provare con mano quanto realizzato con la nuova avventura che verrà presto pubblicata sotto l'etichetta di Electronic Arts.