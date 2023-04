Immortals of Aveum, preordinalo su Amazon per PC o PS5 al prezzo minimo garantito

Amazon apre i preordini dell'edizione fisica di Immortals of Aveum, il nuovo gioco di Ascendant Studios ed Electronic Arts in arrivo il 20 luglio ed in preordine al prezzo di 79,99 euro per PS5 o 59,99 euro per PC.

Immortals of Aveum per chi non lo conoscesse, è il nuovo sparatutto in prima persona che ci vedrà protagonisti nelle vesti di Jak, un mago potentissimo che dovrà evocare il suo potere per fermare la Sempiguerra, una lotta infinita tra Lucium e Rasharn per il controllo della magia, e salvare il mondo sull'orlo del baratro.

Nel titolo saremo in grado di utilizzare più di 25 incantesimi e 80 talenti per personalizzare il nostro personaggio, in combattimenti in prima persona altamente spettacolari e veloci.

Il gioco è in preordine al prezzo minimo garantito su Amazon, con la possibilità di risparmiare se il prezzo dovesse scendere dalla data dell'ordine al 19 luglio (data di spedizione del gioco), Amazon infatti addebiterà in automatico il prezzo più basso in questo periodo di tempo. Di seguito i link ai preordini di Immortals of Aveum:

Preordinando il gioco si otterrà un contenuto bonus, il Purified Arclight Sigil, si tratta di un sigillo Arclight blu che aumenterà la frammentazione degli incantesimi Strike blu di Jak ed i danni dell'incantesimo Shatter Fury.