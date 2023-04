Immortals of Aveum pronto a diventare un franchise? La speranza è l'ultima a morire

Negli ultimi giorni vi abbiamo ampiamente parlato in esclusiva italiana di Immortals of Aveum, il Call of Duty Fantasy in UE5, pronto ad arrivare sul mercato il prossimo 20 luglio. Intanto, però, Ascendant Studios pensa già in grande per il suo progetto, sognando la possibilità che diventi un franchise pronto a "sbarcare il lunario".

L'IP è alquanto promettente, soprattutto alla luce della presentazione in pompa magna del gameplay magico di nome e di fatto di Immortals of Aveum. C'è quindi molta speranza dietro il progetto alla cui firma vi è anche il nome di Electronic Arts. Proprio a seguito di queste potenzialità, il director del titolo e CEO di Ascendant Studios si è pronunciato sulla volontà che il titolo diventi un "franchise e qualcosa che possa essere esteso in molte direzioni differenti".

Non è quindi da escludere che si possano vedere futuri adattamenti televisivi o cinematografici del progetto: il tutto dipenderà solo ed esclusivamente dalla ricezione del pubblico e della stampa specializzata da qui alla fine del 2023. "Penso che tutto ciò sia possibile. Non ho mai finito di lavorare a un gioco che non volessi subito farne una versione migliore" è quanto dichiarato dal director, il quale non desidera altro che vedere la sua creazione divenire un prodotto apprezzato da tutta l'utenza videogiocatrice.

Mancano pochi mesi per scoprire come e se questo avverrà. Intanto, però, vi suggeriamo di ingannare l'attesa per l'uscita del gioco andando a recuperare i segreti di Immortals of Aveum: dai personaggi al combat system e l'esplorazione.