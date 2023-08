Immortals of Aveum, le recensioni: accoglienza controversa per lo shooter magico in UE5

Preceduto dalla conferma del supporto per i 60 fps e l'AMD FSR 2.0 per Immortals of Aveum, è giunto il momento del debutto dello shooter magico edito da Electronic Arts.

Il titolo sviluppato da Ascendant Studios tramite Unreal Engine 5 è infatti ora disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Gli amanti degli sparatutto in prima persona hanno di conseguenza potuto scoprire maggiori dettagli sul gioco all'interno delle recensioni di Immortals of Aveum pubblicate nelle ultime ore. L'accoglienza riservata al gioco da parte della stampa internazionale non è tuttavia troppo uniforme. Al contrario, le votazioni assegnate a Immortals of Aveum rivelano un'accoglienza piuttosto controversa per lo shooter.



Nel momento in cui scriviamo, la versione PS5 del gioco è quella che conta il maggior numero di pareri registrati su Metacritic, con un totale di trentaquattro recensioni e un Metacritic di 69/100. A fronte di alcuni 85/100 e di un paio di 90/100, una decina di testate videoludiche ha assegnato al gioco un netto 80/100. Piuttosto numerosi in proporzione anche i 70/100, voto assegnato ad esempio da IGN Francia, Screen Rant e Game Rant. Presenti però anche all'appello diversi 60/100 (Twinfinite, Push Square e altri) e 50/100. Il giudizio più severo al momento assegnato a Immortals of Aveum è però il 40/100 deciso da Eurogamer USA, che ha ritenuto insoddisfacente la prova con mano dello shooter.



Per completezza, segnaliamo che al momento la versione Xbox Series X di Immortals of Aveum conta su Metacritic otto ulteriori recensioni, che - tutte molto positive - spaziano tra l'80/100 e il 90/100. Nessuna votazione è invece a ora disponibile per la versione PC dell'opera di Ascendant Studios.

Per tutti i dettagli sulle impressioni generateci dalla produzione in Unreal Engine 5, vi ricordiamo che anche sulle pagine di Everyeye è già disponibile la nostra recensione di Immortals of Aveum.