Immortals of Aveum: rimanenze di magazzino svendute a una sterlina da uno store UK

Il flop da 125 milioni di dollari di Immortals of Aveum trova ulteriore testimonianza dalle iniziative promosse da una catena di distribuzione britannica per liberare i magazzini dalle copie invendute dell'FPS fantasy proponendole al prezzo simbolico di una sola sterlina.

Dalle colonne di Reddit, diversi frequentatori del noto forum sostengono infatti che ASDA, una catena commerciale inglese, avrebbe deciso di vendere Immortals of Aveum a un prezzo enormemente scontato, presumibilmente in funzione delle necessità logistiche legate allo 'smaltimento' delle copie invendute del titolo edito da EA, specie per quanto concerne le copie fisiche prodotte per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Tornando al flop commerciale dello sparatutto magico sviluppato dagli studi Ascendant e prodotto da Electronic Arts, nelle scorse settimane il CEO della software house che ha dato forma a questa ambiziosa ma sfortunata esperienza interattiva, Bret Robbins, ha riflettuto sulle cause di questo mancato successo e sostenuto che Immortals of Aveum ha venduto poco perché costava troppo al lancio.

Nel medesimo intervento, l'alto esponente di Ascendant ha inoltre svelato un interessante retroscena riguardante le tempistiche di commercializzazione: a suo dire, la decisione di lanciare il gioco nell'estate del 2023 sarebbe stata presa in maniera unilaterale da EA, per poi sostenere che il suo team avrebbe preferito una pubblicazione a gennaio 2024, lontano dalla spietata concorrenza di Baldur's Gate 3, Starfield e degli altri videogiochi tripla A approdati sul mercato nella seconda metà dello scorso anno.