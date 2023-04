Immortals of Aveum: rivelati i requisiti per la versione PC del gioco in Unreal Engine 5

Gli ultimi giorni sono stati davvero importanti per il progetto ideato da Ascendant Studios e pubblicato da Electronic Arts, in arrivo nel mese di luglio 2023: il titolo è stato al centro di alcune nostre profonde disamine, nelle quali vi abbiamo parlato del Call of Duty Fantasy in Unreal Engine 5 Immortals of Aveum.

La pubblicazione di Immortals of Aveum è quasi dietro l'angolo e, grazie alla lunga serie di approfondimenti che continuano a sopraggiungere dall'annuncio della data d'uscita avvenuto la scorsa settimana, emergere tante informazioni inedite. Ad esempio, la magia di Immortals of Aveum è stata al centro del nuovo gameplay trailer, che ha fatto accrescere ancor di più l'attesa per il progetto confezionato dagli ex sviluppatori di Call of Duty e Dead Space.

Ma le novità non si limitano a quanto descritto sopra e accaduto negli ultimi giorni: come possiamo osservare infatti dalla pagina Steam di Immortals of Aveum, è possibile conoscere i requisiti minimi e consigliati per giocare la nuova avventura di Ascendant Studios. Preparate le vostre macchine da gioco, perché i requisiti per accedere alla ventura esperienza sono alquanto esigenti.

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: 64 Bit Windows 10;

Processore: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X;

Memoria: 16 (Dual-channel) GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) / AMD RX 5800XT (VRAM 8 GB);

DirectX 12

110 GB di spazio disponibile.

Requisiti consigliati di sistema

Sistema operativo: 64 Bit Windows 10;

Processore: Intel Core i7-12700/ AMD Ryzen 7 5700X;

Memoria: 16 (Dual-channel) GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (VRAM 8 GB) / AMD Radeon 6800XT (VRAM 8 GB);

DirectX 12.

110 GB di spazio disponibile;

Immortals of Aveum continua a capitalizzare la curiosità e l'interesse dei videogiocatori, soprattutto in seguito alle prime sequenze di gameplay che EA e Ascendant Studios hanno mostrato al mondo intero nell'attesa di poter mettere piede in questo nuovo universo narrativo. Siete interessati a quanto ha da offrire il curioso progetto? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare la nostra visita allo studio dei creatori di Immortals of Aveum in Unreal Engine 5.