Immortals of Aveum: i segreti del combattimento magico svelati dal nuovo video gameplay

Il video Deep Dive sul combattimento magico di Immortals of Aveum non tradisce le aspettative. Gli studi Ascendant colgono l'occasione offertagli dal nuovo trailer per svelare tutti i segreti del loro prossimo, ambizioso 'Call of Duty fantasy' sviluppato su Unreal Engine 5.

Nel video, la software house che sta dando forma a Immortals of Aveum, il Call of Duty fantasy su UE5, descrive con dovizia di particolari gli 'strumenti del mestiere' del nostro alter-ego e mostra ai giocatori l'ampio ventaglio di abilità e potenziamenti da applicare agli infiniti incantesimi sbloccabili nel corso dell'avventura.

Nella dimensione alternativa di Aveum, tutta la magia può essere 'distillata' in tre forme: gli incantesimi Blu della Forza, le magie Rosse del Caos e gli incantesimi Verdi della Vita. Ciascuna di queste magie può essere sfruttata in modo diverso nel corso dell'esplorazione e dei combattimenti: starà agli utenti capire quali saranno gli incantesimi più adatti al proprio stile di gioco e alle situazioni affrontate lungo il cammino del proprio eroe.

Sempre nel video Deep Dive di Immortals of Aveum ci viene spiegato il funzionamento dei Sigilli, degli oggetti che ci permetteranno di sperimentare un gameplay unico. Molti degli incantesimi presenti nel titolo, inoltre, potranno essere utilizzati in combinazione per moltiplicarne la forza d'attacco e l'efficiacia. Concatenando magie di colori e segni opposti si produrranno effetti ancora più originali e imprevedibili, da qui la necessità di sperimentare quante più combinazioni possibile per scardinare le difese nemiche.

Anche i Sigilli saranno di colore diverso come le magie: i sigilli rossi saranno più adatti ai combattimenti ravvicinati e agli attacchi esplosivi, i sigilli blu amplieranno il raggio degli incantesimi d'area o degli attacchi basati sui dardi e i sigilli verdi restituiranno all'eroe una maggiore mobilità e rapidità di attacco.

Il nuovo sparatutto fantasy di Ascendant ed Electronic Arts sarà disponibile dal 22 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate un nostro speciale su Immortals of Aveum tra fantasy, magie e sparatorie in Unreal Engine 5.