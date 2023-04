Immortals of Aveum: i segreti del gameplay del 'Call of Duty magico' nel nuovo Deep Dive

Il primo sguardo al gameplay magico di Immortals of Aveum non vi è bastato? Gli studi Ascendant sveleranno presto tutti (o quasi) i segreti del gameplay della loro prossima avventura in salsa ruolistica in un apposito video Deep Dive.

Lo shooter magico della software house californiana sarà quindi al centro di un nuovo filmato di approfondimento che ci aiuterà a fare luce sugli aspetti più dirimenti del sistema di combattimento, dell'esplorazione e del comparto grafico di Immortals of Aveum.

Il filmato, di conseguenza, sarà pieno di scene di gameplay inedite incentrate sulle gesta compiute dal protagonista Jack, dall'evoluzione degli incantesimi alle strategie adottate in battaglia per avere la meglio sulle schiere di avversari e sui boss più coriacei.

Grazie al video avremo modo di familiarizzare con i tanti poteri magici da acquisire visitando il mondo fantasy della nuova avventura degli studi Ascendant in uscita il 20 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Senza indugiare oltre, vi informiamo che il nuovo Deep Dive sul gameplay di Immortals of Aveum verrà trasmesso dalle ore 17:58 italiane di giovedì 20 aprile. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento su personaggi, combat system ed esplorazione di Immortals of Aveum.