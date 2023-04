Immortals of Aveum, lo sparatutto magico di EA: il nuovo trailer ha una data

L'annuncio di Immortals of Aveum aveva calcato il palco dei The Game Awards 2022, con la pubblicazione di un primo teaser trailer da parte del team di Electronic Arts.

A pochi mesi di distanza, il publisher si prepara a riaccendere i riflettori sulla produzione di Ascendant Studios, descritta dagli autori come uno "sparatutto magico in prima persona". Con il cinguettio che trovate in calce, la software house ha reso noto che tra pochi giorni il pubblico potrà visionare il primo trailer ufficiale di Immortals of Aveum. A confermarlo è anche un'anteprima apparsa sul canale YouTube dedicato al gioco, che dà appuntamento per l'arrivo di un nuovo video al prossimo giovedì 13 aprile, alle ore 18:00 in punto del fuso orario italiano.



Descritto come un reveal trailer, il filmato dovrebbe presentare in maniera più strutturata i personaggi, l'ambientazione e il gameplay di Immortals of Aveum, atteso entro la fine dell'anno sui lidi di PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Con una finestra di lancio identificata in un generico 2023, Electronic Arts non ha ancora offerto maggiori dettagli sul debutto dello shooter dall'anima fantasy. La pubblicazione del nuovo trailer potrebbe dunque essere l'occasione giusta per scoprire la data di uscita di Immortals of Aveum.