Immortals of Aveum, il lancio era solo l'inizio: ecco l'enorme update gratis Echollector

Le migliorie e ottimizzazioni della Patch 3 di Immortals of Aveum precedono Echollector, l'enorme aggiornamento gratuito che porterà in dote tantissime novità e aggiunte per gli utenti dello sparatutto magico su Unreal Engine 5.

Gli studi Ascendant sfogliano la rosa dei contenuti inediti previsti da Echollector spiegando di aver lavorato alacremente per rendere ancora più immersiva e divertente l'esperienza di gioco di Immortals of Aveum.

Il prossimo aggiornamento porterà in dote il New Game Plus e il livello di difficoltà Grand Magnus, oltre a nuovi contenuti giocabili, equipaggiamenti originali ed elementi narrativi aggiuntivi per la campagna principale e la lore di Immortals of Aveum.

Gli sviluppatori dello sparatutto magico su UE5 descrivono Echollector come un update che punta a garantire un'esperienza endgame più profonda e originale, merito delle nuove aree da scoprire varcando la soglia multidimensionale dei portali corrotti che si apriranno a seguito degli eventi della Guerra Eterna. Il nostro alter-ego dovrà quindi fronteggiare dei nemici ancora più arcigni e il loro luogotenente, un boss che metterà a dura prova tutti gli esploratori di questo universo fantasy.

L'aggiornamento Echollector di Immortals of Aveum è previsto per il 16 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nella seconda metà del mese, gli studi Ascendant preannunciano l'arrivo di una prova gratuita su PS5 e Xbox Series X|S e di una demo su PC (Steam). Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Immortals of Aveum su Unreal Engine 5.