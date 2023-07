Immortals of Aveum: il nuovo trailer racconta la storia del 'Call of Duty fantasy' su UE5

Dopo aver svelato i segreti del combattimento magico di Immortals of Aveum, lo studio Ascendant riapre una finestra sull'universo fantasy di questo interessante FPS per darci modo di approfondire la conoscenza della storia e, con essa, degli eventi che si dipaneranno nel corso della campagna principale.

Ad accompagnarci in questo viaggio nella dimensione del 'Call of Duty fantasy' degli studi Ascendant è Michael Kirkbride, ex scrittore e designer di Bethesda Softworks noto per il suo importante lavoro nella costruzione della lore di The Elder Scrolls.

L'ex esponente di Bethesda ha contribuito attivamente allo sviluppo di Immortals of Aveum occupandosi della storia e degli intrecci narrativi che andranno a comporre la trama della nuova esperienza singleplayer realizzata con il contributo di Electronic Arts.

Il canovaccio narrativo steso da Kirkbride e dagli autori di Ascendant andrà quindi a stratificare ulteriormente l'esperienza di gioco offerta da un titolo che, come rimarcato in questi mesi dagli sviluppatori, adotterà un sistema di combattimento interamente incentrato sull'utilizzo e sul potenziamento di magie, incantesimi e stregonerie varie.

Il lancio di Immortals of Aveum è previsto per il 22 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più su 'Call of Duty fantasy' targato EA Originals, prima di lasciarvi al nuovo video (e alle immagini inedite che trovate in calce alla notizia), vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su Immortals of Aveum tra fantasy, magie e sparatorie in Unreal Engine 5.