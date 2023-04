Immortals of Aveum: Unreal Engine 5.1 dà spettacolo nei nuovi video

Dopo aver annunciato le specifiche PC di Immortals of Aveum, gli sviluppatori del team Ascendant riaprono una finestra sull'universo fantasy del loro prossimo sparatutto magico per mostrarci le meraviglie del comparto grafico mosso dall'ultima iterazione di Unreal Engine 5.

Il doppio filmato datoci in pasto dalla software house indipendente composta da ex sviluppatori di Call of Duty e Dead Space ci immerge nelle atmosfere delle ambientazioni di Immortals of Aveum e offre ai più curiosi l'opportunità di sbirciare tra le pieghe del lavoro portato avanti dalle fucine digitali di Ascendant per dare forma alle sequenze in cinematica.

Come spiegato dagli stessi autori indie, Immortals of Aveum trarrà forza dai poliedrici strumenti di sviluppo e middleware integrati nell'editor di Unreal Engine 5.1 per calare i patiti del genere in un'esperienza interattiva che promette di essere estremamente immersiva e originale, merito del sistema di combattimento basato esclusivamente sugli incantesimi.

Nel corso dell'avventura, ogni giocatore avrà l'opportunità di sbloccare centinaia di elementi di equipaggiamento e un'infinità di magie: solo attraverso la perfetta sinergia fra tutte le forze magiche acquisite dal proprio alter-ego sarà possibile avere la meglio sui nemici, come testimoniato di recente dal video gameplay di Immortals of Aveum.

Il lancio del "Call of Duty magico" di Ascendant Studios ed Electronic Arts è previsto per il 20 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere il resoconto della nostra visita agli studi Ascendant per Immortals of Aveum.