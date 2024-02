Immortals of Aveum ha venduto poco, forse costava troppo al lancio?

Purtroppo, Immortals of Aveum di Electronic Arts è stato un flop al lancio, il gioco di Ascendant Studios è stato pubblicato lo scorso mese di agosto ma non ha riscosso il successo sperato, schiacciato da altri titoli di successo usciti nello stesso periodo come Baldur's Gate 3, Armored Core VI Fires of Rubicon e Starfield.

Bret Robbins, CEO dello studio, aveva inizialmente dato la colpa al publisher per questo scarso riscontro, accusando EA di aver sbagliato la finestra di lancio, con il gioco inizialmente atteso per luglio e rimandato poi a fine agosto.

In una recente intervista, Robbins è tornato a parlare dell'argomento dichiarando che "il gioco avrebbe potuto vendere meglio con un prezzo più basso. Voglio dire, era una nuova IP uscita in un periodo affollato, un price point più basso avrebbe aiutato."

Una dichiarazione legata al fatto che in questi giorni Robbins ha visto una impennata nelle vendite del gioco, casualmente proprio nei giorni che vedono Immortals protagonista di una serie di sconti e offerte sui vari store digitali.

Il CEO di Ascendant ribadisce poi come non abbia potuto scegliere la finestra di lancio, lo studio avrebbe preferito una pubblicazione a gennaio 2024 dopo il primo rinvio di luglio ma questo non era possibile per ragioni prettamente economiche dal momento che lo studio avrebbe dovuto portare avanti lo sviluppo per almeno altri sei mesi senza alcuna entrata.

Il potenziale arrivo di Immortals of Aveum su Game Pass e PlayStation Plus potrebbe dare nuova linfa vitale a questa sfortunata IP? Ogni decisione in tal senso dovrà essere presa da Electronic Arts.