Impact Winter arriva ad aprile su PlayStation 4 e Xbox One

sono lieti di annunciare la data di uscita di. Il 5 aprile 2018, Jacob e il suo amico robot Ako-Light, insieme ad altri 4 sopravvissuti, porteranno temperature gelide su PlayStation Network per PlayStation 4 e Xbox Store per Xbox One.

Impact Winter è stato precedentemente lanciato su Steam e ora i sopravvissuti potranno mettere alla prova le proprie abilità anche su console. I giocatori di PlayStation 4 riceveranno un Tema Dinamico in omaggio.



"Un grande ringraziamento va a tutti voi, che avete sostenuto Mojo Bones e Impact Winter fin dall’inizio" ha dichiarato Mark Norman, cofondatore e direttore artistico di Mojo Bones sul blog ufficiale del gioco. "Sin dal rilascio della versione per PC, abbiamo davvero apprezzato i vostri commenti e idee per migliorare costantemente l’esperienza di gioco. Ed è così che, senza ulteriori indugi e dopo un lungo cammino fatto di sangue, neve e lacrime, possiamo finalmente annunciare l’arrivo di Impact Winter in formato digitale su PlayStation 4 e Xbox One previsto per il 5 aprile!"



I giocatori dovranno aiutare Jacob e la loro squadra di 4 sopravvissuti, rintanati dentro le mura di una chiesa, e cercare di sopravvivere finché il timer di soccorso non si azzererà. Capacità di sopravvivenza e gestione di squadra saranno elementi fondamentali! Grazie all’amico robot Ako-Light, sarà più facile scavare e trasportare provviste, esplorare nuove aree, illuminare edifici bui e notti vuote e tracciare le posizioni. Riuscirai a sopravvivere fino all’arrivo dei soccorsi?