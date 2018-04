Impact Winter disponibile ora su PlayStation 4 e Xbox One

Bandai Namco Entertainment Europe e Mojo Bones annunciano che Impact Winter è ora disponibile sia su PlayStation Network per PlayStation 4 che su Xbox Store per Xbox One. In precedenza pubblicato solo su Steam, ora i giocatori potranno dimostrare tutte le proprie abilità anche su console.

“Il lancio del gioco su console rappresenta un traguardo molto importante per tutti noi, e anche la fine di un lungo viaggio. Abbiamo iniziato con un piccolo concept nel 2014 e nel corso dello sviluppo abbiamo appreso tantissime cose, con il gioco che diventava molto più di quanto avessimo immaginato inizialmente. Il piccolo team qui a Mojo Bones è davvero orgoglioso di ciò che ha creato”, ha dichiarato Stuart Ryall, co-fondatore e game designer di Mojo Bones. “Ma soprattutto, vorremmo ringraziare tutte le persone che hanno supportato il nostro lavoro. Da amici e colleghi che ci hanno dato le loro preziose opinioni, ai sostenitori originali di Kickstarter, che ci sono stati vicini prima ancora che il gioco fosse persino in pieno sviluppo”.

In Impact Winter, dovremo aiutare Jacob e la sua squadra di quattro superstiti, rifugiatosi in una chiesa abbandonata, provando a sopravvivere fino all’arrivo dei soccorsi. La gestione della squadra e le abilità di sopravvivenza saranno essenziali! Grazie a un compagno robot chiamato Ako-Light, sarà ancora più facile ottenere e trasportare le scorte, esplorare nuove aree, illuminare ambienti bui e notti oscure, e trovare eventuali luoghi. Gli aiuti stanno arrivando, ma riuscirai a sopravvivere fino ad allora?

Impact Winter è ora disponibile in formato digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà disponibile in Giappone dall’11 aprile 2018.