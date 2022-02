Impara l'inglese con Minecraft: arriva il corso di lingue dell'Università di Cambridge

Adventures in English with Cambridge è il frutto della collaborazione tra Microsoft e l'Università di Cambridge per portare nel Marketplace di Minecraft un corso per imparare l'inglese sfruttando il gameplay del kolossal di Mojang come uno strumento didattico interattivo per bambini e ragazzi.

Realizzato dagli esperti di apprendimento delle lingue dell'Università di Cambridge, il corso è disponibile da oggi 9 febbraio all'interno del Marketplace digitale di Minecraft e, come descritto dal prestigioso ateneo britannico, è pensato per aiutare i bambini e i ragazzi a praticare e sviluppare le proprie competenze linguistiche in modo immersivo, interattivo e, per questo, divertente.

Chi desidera immergersi in quest'esperienza e accrescere le proprie competenze nella lingua di Albione può trovate già da oggi "Adventures in English with Cambridge" tra i contenuti acquistabili nel Marketplace di Minecraft. Il corso interattivo è riscattabile per 830 Minecoins (circa 4,50 euro) su PC, Mac OS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android.

Lo strumento didattico che l'Università di Cambridge mette a disposizione di tutti gli utenti di Minecraft rappresenta un'evoluzione del corso disponibile solo per svuole, centri linguistici e utenti Microsoft: in questo modo, la casa di Redmond e gli autori del corso decidono di allargare il proprio bacino per raggiungere un pubblico ancora più vasto.

L'esperienza educativa e ludica del corso di inglese è ricco di sfide e puzzle studiati per aiutare gli utenti ad accrescere le proprie competenze linguistiche in modo creativo, con attività che si focalizzano sull'ampliamento del proprio vocabolario e sulle capacità comunicative degli studenti, il tutto per maturare competenze equivalenti o superiori al livello A1 del QCER che descrive le abilità linguistiche dei cittadini della Comunità Europea.