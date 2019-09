L'impatto del Ray Tracing sul multiplayer nel nuovo video di Call of Duty Modern Warfare

Mentre fervono i preparativi per il lancio della Beta di Modern Warfare, i canali social di Nvidia ci aiutano a stemperare l'attesa per l'apertura della nuova fase di test multiplayer con un nuovo video gameplay di COD Modern Warfare in Ray Tracing dedicato alla modalità competitiva 2 contro 2 Gunfight.

Il trailer in questione, che precede il filmato con cui Infinity Ward presenterà il singleplayer con un reveal completo della campagna previsto per la fine di settembre, ci mostra l'impatto del Ray Tracing sull'esperienza simulativa offerta dalle sfide sparatutto affrontate in multiplayer all'interno di scenari di piccole dimensioni come quelli, appunto, della modalità Gunfight.

Grazie alle innovazioni apportate dagli sviluppatori statunitensi al motore grafico del nuovo Modern Warfare, un sistema molto simile a quello su cui si basa l'avveniristica tecnologia di illuminazione DXR in tempo reale verrà adottato per creare delle scene di gioco in notturna estremamente fedeli, specie se esplorate inforcando un visore a infrarossi.

Per un ulteriore approfondimento sulla modalità 2vs2 di COD Modern Warfare, sulle pagine di Everyeye trovate anche lo speciale di Francesco Fossetti realizzato dopo essersi cimentato con la prova multiplayer esclusiva di Gunfight. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e informiamo chi ci segue che Call of Duty Modern Warfare arriverà il 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.