Imperdibile sconto su NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM per PS4!

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS per PS4 vanta un roster di personaggi giocabili più grande di qualsiasi titolo Ultimate Ninja Storm del passato! Tra i nuovi personaggi annoveriamo i fratelli che hanno dato vita ai leggendari clan ninja, Ashura e Indra Ootsutsuki. Prendilo ora su PS4 e risparmia il 41%, pagandolo solo 35,62 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il videogioco rientra nel novero della leggendaria serie di Ultimate Ninja STORM, che ha già venduto quasi 30 milioni di copie in tutto il mondo. Forse non a caso.

In questo capitolo per la prima volta in un gioco rivivi le scene migliori dell'infanzia di Naruto, fino alla sua battaglia finale con Sasuke attraverso le scene dell'anime e le battaglie del gioco.

I giocatori dei precedenti capitoli di Ultimate Ninja STORM potranno apprezzarne la grafica aggiornata. Inoltre, ti attende una storia esclusiva.

In questo episodio i ninja leggendari si riuniscono! Il capitolo definitivo di Ultimate Ninja STORM vanta la gamma di personaggi più ampia della serie!

Davvero un ottimo picchiaduro, con tantissimi personaggi, molto divertente. Ideale per trasporre in un videogame la passione di un anime molto amato.

Spedizione super veloce, potrebbe arrivare anche il giorno dopo per giocarci subito. Ricordiamo quindi l'offerta ora su PS4 risparmi il 41%, pagandolo solo 35,62 euro!

