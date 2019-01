Imperius debutta nel roster di Heroes of the Storm

Il nuovo eroe di Heroes of the Storm, Imperius (direttamente da Diablo III) è ora disponibile nel roster del MOBA di Blizzard, insieme alla nuova patch che apporta varie migliorie al gameplay ed al bilanciamento di alcuni personaggi.

"Capo del Concilio di Angiris e Aspetto del Valore, Imperius ha guidato le armate del Paradiso Celeste verso innumerevoli vittorie contro i demoni degli Inferi Fiammeggianti. I suoi metodi sono inflessibili e severi, ma in tutto il creato non esiste un difensore della rettitudine più determinato di lui." Tra le abilità principali di Imperius troviamo Fuoco di Solarion, Carica Celeste e Armatura Ardente mentre tra le abilità eroiche figurano Arsenale Angelico e Collera di Angiris.

Ricordiamo che alla fine dello scorso anno Blizzard ha annunciato un taglio alle risorsed di HOTS, bloccando anche tutti i tornei eSport a tema Heroes of the Storm previsti per il 2019. Lo sviluppo del gioco non verrà sospeso e continuerà anche nei prossimi mesi, seppur con un numero minore di nuovi contenuti rispetto al passato.