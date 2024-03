L'imponente set LEGO DC Batman Batmobile Tumbler è in offerta su Amazon

L'iconico modello di Batmobile riprodotto con i mattoncini LEGO della trilogia The Dark Knight è in offerta su Amazon. Nello store LEGO.com al momento è acquistabile al prezzo di listino di 269,99 euro, su Amazon è acquistabile al prezzo scontato di 225,89 euro con spedizione immediata, con lo sconto di 44 euro dal prezzo di listino.

Clicca qui per acquistare il set LEGO DC Batman Batmobile Tumbler ad un prezzo scontato su Amazon



Questo modello era stato lanciato originariamente nel 2014, uscito di produzione dopo qualche anno ed in vendita a prezzi stellari in altri store, da privati e negozi che sono riusciti a conservare il set in condizioni sigillate, con importi che raggiungevano tranquillamente i 500/600 euro. Ora è in vendita in una versione ottimizzata ad un prezzo molto interessante e, considerando come fosse praticamente impossibile acquistarla fino a qualche mese fa, l'offerta che oggi Amazon ci propone è da prendere sicuramente in considerazione se siete intenzionati a farla vostra.

Soddisfacente da costruire e da esporre, se siete appassionati di Batman, la Batmobile Tumbler è il progetto da realizzare ed esporre perfetto per voi. Una replica incredibilmente dettagliata, con una targhetta allegata che include una descrizione del modello, sono presenti anche le iconiche minifigure di Batman e The Joker.

Questo memorabile veicolo che arriva direttamente dal mondo cinematografico di Batman, se esposto, attirerà sicuramente l’ammirazione di tutti.