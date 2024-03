Quanto sono importanti le esclusive? L'opinione di Shawn Layden, ex boss di PlayStation

Recentemente è tornata a farsi sentire la voce di Shawn Layden, in passato al capo della divisione USA di Sony Interactive Entertainment, e ricordato con particolare affetto dai possessori di PS4. Dopo aver parlato dei sempre più costosi giochi blockbuster da centinaia di milioni di dollari, Layden ha parlato più approfonditamente delle esclusive.

Intervenuto al podcast What's Up PlayStation, l'ex dirigente Sony ha parlato dell'importanza dei giochi first party e della loro funzione nel mercato attuale. Pur non negando che le esclusive debbano ancor oggi far parte integrante del business, Layden ha spiegato che, ad un certo punto, possono diventare ininfluenti e andrebbero quindi fatte scelte diverse.

"L’esclusività sarà sempre importante, aiuta a focalizzare ed evidenziare le caratteristiche della tua piattaforma. Dimostra ciò che puoi fare qui tecnicamente che non puoi fare da qualche altra parte. Ma, man mano che la tua piattaforma si afferma e il mercato riconosce dove ti trovi nel pantheon delle opzioni del gaming, penso che la necessità dell'esclusività venga un po' meno".

Proprio nei giorni scorsi, Layden ha spiegato che i tripla A che vengono realizzati tramite costi di produzioni sempre più vertiginosi andrebbero pubblicati su molteplici piattaforme per incrementare il più possibile le entrate. Pur riconoscendo il valore delle esclusive, quindi, sembra che Layden veda un futuro maggiormente multipiattaforma per il mercato del gaming.