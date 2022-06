Importanti novità su CS.GO, nerfato M4A1-S e modificate alcune mappe: cambia il meta!

Valve ha rilasciato un grande aggiornamento per CS:GO il 15 giugno, allo scoccare della mezzanotte, introducendo importanti novità che potrebbero cambiare anche radicalmente il meta del celebrato FPS competitivo. Si tratta di un caso veramente raro, quindi occhio ai dettagli!

Come si può osservare dal changelog completo diffuso da Valve, dopo essere diventato il fucile di riferimento per i counter-terrorist, l'M4A1-S ha subito delle importanti modifiche con la riduzione dei colpi nel caricatore da 25 a 20, mentre i proiettili in riserva saranno 80 anziché 75. Al contempo, troviamo lievi modifiche allo schema del rinculo. In questo modo, Valve spera di equilibrare il tutto con l’M4A4 facendolo tornare nel meta.

Al contempo, il team di casa Valve ha deciso di modificare cinque mappe di Counter Strike: Global Offensive. Ancient è quella che ha ricevuto il maggior numero di cambiamenti con la “pulizia” della caverna, la rimozione di alcuni pixel gap verso T-Mid e l’aggiunta di una copertura aggiuntiva al pilastro vicino al sito B, aiutando così i CT. Infine, sono stati chiusi alcuni percorsi e diminuiti notevolmente i danni causati dal wallbang attraverso le impalcature del sito B.

Infine, troviamo lievi modifiche su Inferno, Vertigo, Cache e Vineyard per migliorare le prestazioni e rimuovere bug ed exploit che hanno compromesso alcune partite nei principali tornei internazionali.

Giusto ieri, invece, si è parlato della pausa che potrebbe prendersi s1mple, il pupillo dei Natus Vincere.