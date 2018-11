Importanti studi giapponesi in cerca di personale per sviluppare su console next-gen

La prossima generazione videoludica è ormai alle porte: le attuali console iniziano ad avviarsi sul viale del tramonto, nel mentre i rumor su PlayStation 5 e Xbox Scarlett si fanno di giorno in giorno sempre più insistenti.

Come riportano i colleghi di Gematsu, una grande casa di sviluppo situata nel distretto di Koto, Tokyo, è attualmente in cerca di collaboratori che possano aiutare lo staff a lavorare su "un nuovo gioco console per hardware di prossima generazione". Allo stesso modo, una seconda software house del quartiere di Shibuya "con alle spalle importanti lavori su console" e che ha sviluppato "giochi molto noti", intende assumare un Planner che si dedicherà alla realizzazione di boss battle di un nuovo progetto per console next-gen.

La notizia giunge a pochi giorni dall'annuncio di lavoro pubblicato da Luminous Productions, lo studio di Square-Enix in cui fino a poco tempo fa militava Hajime Tabata, che si è dichiarata in cerca di un character modeler per un nuovo gioco per PlayStation 5. Precisiamo che la compagnia si trova nel quartiere di Shinjuku, e che quindi non sembra corrispondere ad uno degli studi di sviluppo sopracitati.

Secondo le previsioni più accreditate, le console di nuova generazione saranno annunciate nel corso del 2019, per poi essere lanciate sul mercato nel 2020. Microsoft si sta preparando assumendo nuovo personale, nel mentre varie indiscrezioni suggersicono che PS5 monterà una CPU Ryzen 8-Core e costerà 500 dollari.