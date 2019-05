L'importanza del nuovo SSD e pronostici sul lancio di PS5? Eccovi un video dedicato!

È ormai innegabile che nell'ambiente videoludico abbia iniziato a diffondersi rapidamente il consueto fermento legato all'attesa della nuova "next-gen" di home console.

Ad aprire ufficialmente le danze in casa Sony è stato Mark Cerny, Lead Architect presso la compagnia nipponica, che durante un'intervista concessa a Wired ha fornito i primi dettagli sulle caratteristiche tecniche di Playstation 5. Tra queste, figurano riferimenti ad un SSD particolarmente performante, definito da un portavoce Sony come un elemento chiave per la next-gen Playstation. Come prevedibile, la condivisione di questi dettagli ufficiali in merito al futuro videoludico ha spinto diversi analisti del settore ad elaborare le proprie prime previsioni sul lancio di Playstation 5: tra questi possiamo citare Hideki Yasuda. Tematiche interessanti ed intriganti, che Everyeye ha deciso di approfondire insieme a voi in un video dedicato, che, come da tradizione, potete trovare direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Prima di salutarvi, vi segnaliamo che in attesa che Sony decida di sollevare ulteriormente il pesante sipario dietro il quale si cela Playstation 5, sulle pagine di Everyeye potete trovare un interessante e corposo speciale, all'interno del quale il nostro Alessio Ferraiuolo approfondisce le prime dichiarazioni ufficiali legate all'hardware di Playstation 5.