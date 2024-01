L'importanza della World Map in Final Fantasy 7 Rebirth: parla Square Enix

Tra le maggiori differenze tra Final Fantasy VII Rebirth e il precedente Final Fantasy VII Remake c'è la presenza della World Map, con il nuovo capitolo che offre maggiori possibilità di esplorazione ed avventura grazie al suo vasto scenario. Il ritorno del mondo aperto è stato tra l'altro fortemente voluto dagli autori.

Nel corso di un'intervista con Game Informer, infatti, il producer Yoshinori Kitase sottolinea che il concetto di mondo aperto è un elemento cardine della serie sin dalle origini, nonostante la sua progressiva rimozione nei titoli più recenti: "Abbiamo iniziato rappresentando un mondo di gioco che puoi esplorare liberamente, era così sin dal primo Final Fantasy ma da quando abbiamo iniziato a lavorare su mondi 3D in tempo reale a partire da Final Fantasy X lo sviluppo della world map si è fermato o è stato alterato in qualche maniera", spiega Kitase.

Il producer prosegue: "Lo stile di Final Fantasy X era che il giocatore sceglieva un luogo in cui andare e poi viaggiava da lì. La sensazione è che non è stato più possibile creare una completa mappa a mondo aperto con il passaggio al 3D in tempo reale. Dopo FFX non c'è più stata una chiara world map all'interno di Final Fantasy, e questa è diventata la norma. Avevo ipotizzato che sarebbe stato così anche con Final Fantasy VII Remake, ma poi abbiamo deciso di tornare alle nostre origini e di ripristinare tutto il divertimento che scaturisce dall'esplorare un mondo aperto. E' stata una bella sensazione".

Anche il co-director Tetsuya Nomura si è soffermato sui motivi per cui l'impostazione a fondo aperto non poteva assolutamente mancare in Final Fantasy VII Rebirth, facendo anche un paragone con i precedenti giochi di Final Fantasy: "Da quando la world map è sparita ho sempre avuto una sensazione strana. Ho sempre pensato che fosse strana l'assenza di una mappa a mondo aperto, e credo che tu non possa avere un gioco di ruolo senza una world map, specie per un gioco come Final Fantasy VII che per poter vivere appieno il suo mondo è necessario un mondo aperto. Non se ne poteva fare a meno". Considerato che anche in precedenza sono stati diffusi vari dettagli sull'open world di Final Fantasy 7 Rebirth, è chiaro che Square Enix punti molto forte sul vasto mondo di gioco pensato per la seconda parte del remake di Final Fantasy VII, che promette dunque di regalare grandi sorprese a tutti i fan.

Tra gli altri aspetti più intriganti dell'opera c'è anche come evolverà il personaggio di Sephiroth in Final Fantasy VII Rebirth, con il celebre antagonista che avrà un ruolo molto più rilevante rispetto al classico originale del 1997.