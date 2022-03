Impossible Mission 3, dagli anni '80 con furore: il sequel arriverà su Commodore 64!

A volte ritornano, e lo fanno in maniera sorprendente. Lo studio indipendente Icon64 ha mostrato sulla propria pagina Facebook alcuni screen relativi a Impossible Mission 3, il cui sviluppo è stato ufficialmente confermato negli scorsi giorni, con uscita prevista proprio su Commodore 64!

Il progetto è ufficiale a tutti gli effetti, considerato che il team ha il permesso di poterlo sviluppare dai detentori del copyright, come spiegato in un post: "Ci è stata offerta la possibilità di realizzare un sequel per Impossible Mission dai detentori dei diritti del brand. Nel frattempo che completiamo Terrestrial, inizieremo a programmare gli asset di IM3. Maggiori informazioni non appena avremo realizzato i primi design", si legge su Facebook. Nei giorni successivi sono stati effettivamente pubblicati i primi screen relativi al progetto, che mostrano uno stile grafico molto fedele alle produzioni per Commodore 64 ed alla serie di riferimento, motivo per cui i giocatori di lunga data più nostalgici dovrebbero tenere d'occhio Impossible Mission 3, al momento privo di una data d'uscita.

Uscito originariamente su Commodore 64 nel 1984 e poi convertito su diversi altri sistemi (compreso il SEGA Master System, nel 1988), Impossible Mission era un gioco d'azione e platform che ci metteva nei panni di un agente segreto con il compito di infiltrarsi nelle basi nemiche per sabotarle dall'interno. Il secondo episodio, Impossible Mission II, ha fatto il suo esordio nel 1988, sempre su Commodre 64 e diversi altri computer popolari dell'epoca. Ricordiamo inoltre che Impossible Mission è incluso nel Commodre 64 Maxi, assieme anche al secondo capitolo.