Impostor Factory è il nuovo gioco degli autori di To the Moon

Freebird Games, la software house indie divenuta nota grazie alla toccante storia racconta in To the Moon e poi autrice di Finding Paradise, ha recentemente annunciato il suo prossimo progetto videoludico.

Stiamo parlando di Impostor Factory, nuovo misterioso titolo presentato dallo studio indie e dal director Kan Gao attraverso un teaser trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Il gioco graviterà attorno ad un violento omicidio su cui bisognerà fare luce: non proprio il genere di tematiche a cui il team ha abituato i suoi fan durante questi anni.

Del resto, è Freebird Games stessa ad annunciare un cambio di rotta deciso con Impostor Factory, che rappresenterà "la fine di un'era per il team di sviluppo". Per quanto il titolo manterrà alcuni degli elementi caratterizzanti delle ormai riconoscibili produzioni dirette da Kan Gao, saranno diversi gli aspetti in cui questo nuovo progetto differirà rispetto al passato. Al momento, tuttavia, non ci è dato sapere nulla di più specifico al riguardo.

Come riportato da PC Gamer, il titolo dovrebbe vedere la luce entro il 2020 su Personal Computer. Non ci resta che rimanere in attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Freebird Games. Che tipo di esperienza vi aspettate dagli autori di To the Moon?