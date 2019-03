L'imprevedibilità sarà il punto forte di Days Gone, promette Sony Bend

Dopo aver discusso di narrazione e gameplay di Days Gone con Francesco Fossetti, il direttore creativo di Sony Bend John Garvin ha approfondito l'argomento con i colleghi di EDGE per affrontare la questione relativa alla varietà di compiti da svolgere in compagnia di Deacon St. John... e di una marea di zombie!

Secondo quanto dichiarato da Garvin ai giornalisti della rivista videoludica britannica, in Days Gone "tutti i sistemi entrano in gioco in modo tale che rendano impossibile la prevedibilità, e questo è ciò che rende l'esperienza davvero fantastica. Il numero e la varietà di cose diverse che possono accadere durante una partita sono astronomiche, e per raggiungere questo livello devi avere tutti i sistemi di gameplay al loro posto. Non puoi mettere a punto un titolo simile se non hai ancora sistemato il sistema di combattimento corpo a corpo, o il crafting. Tutti i moduli ingame devono operare di concerto e allo stesso tempo, ed è una cosa che ha richiesto del tempo".

Uno degli ingranaggi del motore di gioco di Days Gone che Garvin e il suo team ha voluto oliare a puntino prima di lanciare il titolo è quello basato sul rapporto simbiotico tra il protagonista e la sua moto, a cominciare dalla gestione del carburante: "Non è qualcosa che si vede molto spesso nei videogiochi perchè è molto difficile bilanciare la gestione del carburante. Non si vuol punire l'utente obbligandolo a rifornirsi costantemente di carburante quando ne è a corto. Ma d'altra parte, vuoi anche avvertire quella tensione che deriva dalla paura di rimanere senza benzina in un momento concitato della partita".

Anche l'ambientazione di Days Gone avrà un ruolo determinante nell'economia di gioco, o almeno questo è quanto promessoci dal dirigente di Sony Bend Jeff Ross per il lancio del suo ambizioso action a mondo aperto, previsto in esclusiva su PlayStation 4 per il 26 aprile.