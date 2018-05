Improbabile che Pokemon Switch esca nel 2018, secondo USgamer

Secondo il parere di USgamer, è improbabile che il nuovo capitolo di Pokemon per Nintendo Switch esca nel 2018, almeno a giudicare da come Game Freak e The Pokemon Company si sono sempre approcciati alle nuove generazioni di console in passato.

L'osservazione arriva da Kat Bailey di USgamer, con un interessante articolo che analizza gli approcci passati di Game Freak e The Pokemon Company con le nuove generazioni di console. Dopo il debutto delle serie su Game Boy, la storia ci ricorda che i primi titoli della saga ad approdare su una nuova console Nintendo sono arrivati sempre durante il terzo anno di ciclo vitale della piattaforma: è successo con Rubino e Zaffiro su Game Boy Advance, così come con Diamante e Perla su DS e con X e Y su 3DS.

Discorso analogo si può fare per gli annunci dei nuovi capitoli: tipicamente il reveal ufficiale arriva a inizio anno, con i primi dettagli più approfonditi rilasciati nei mesi a seguire. Considerando che gli sviluppatori si sono presi sempre tutto il tempo necessario per passare da una generazione all'altra, e che in questo caso si sta parlando del salto più impegnativo finora affrontato, viene difficile pensare che il nuovo Pokemon possa arrivare su Switch così presto.

Se il nuovo capitolo della serie venisse svelato all'E3 2018 con data di uscita fissata entro l'anno, dunque, Game Freak e The Pokemon Company spezzerebbero un ciclo che si ripete ormai da molti anni, ma è anche vero che le cose possono sempre cambiare. Per saperne di più, comunque, non rimane che attendere la fiera losangelina in programma dal 9 al 12 giugno.