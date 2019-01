In Anthem non ci saranno contenuti extra a pagamento

A pochi giorni dall'arrivo della demo di Anthem, che sarà disponibile dal 25 al 28 gennaio per chi ha effettuato il preorder e per gli iscritti a EA/Origin Access, si continua a parlare dell'attesissimo titolo di BioWare, che ha confermato una buona notizia per i giocatori che hanno intenzione di fiondarvici sopra.

Sul suo account Twitter infatti, Michael Gamble, lead producer del progetto, ha risposto alle domande di alcuni fan, rivelando alcuni particolari interessanti. Innanzitutto nel gioco non sono previste microtransazioni e gli unici contenuti esclusivi sono quelli legati alle prenotazioni e alle edizioni speciali, come ad esempio la Legione dell'Aurora.

Gamble ha poi parlato degli aspetti tecnici del gioco, legati principalmente al look grafico. Come già anticipato, lo studio ha deciso di dare la priorità all'aspetto visivo generale piuttosto che al framerate, settato sui 30 fps.

Per quanto riguarda la risoluzione invece, sia su PlayStation 4 Pro che su Xbox One X il gioco dovrebbe utilizzare il 4K nativo, ma la console Sony dovrebbe far ricorso al checkerboard, sebbene il producer abbia voluto lasciarsi una porta aperta, concludendo il discorso con un "Non ricordo, dovrei controllare".

A un mese esatto dall'uscita, in ogni caso, le aspettative verso il gioco continuano a rimanere alte, e il fatto di non dover ricorrere nuovamente al portafogli è senza dubbio una notizia che può far contento chi non vede l'ora di mettere le mani sul nuovo progetto di BioWare.