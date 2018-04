In arrivo l'Animus Control Panel per la versione PC di Assassin's Creed Origins

Dopo l'uscita del DLC La Maledizione dei Faraoni, Ubisoft non è rimasta con le mani in mano e continua a supportare Assassin's Creed Origins. Per il titolo è ora disponibile tramite un aggiornamento l'Animus Control Panel, una sorta di modding tool che permette di modificare una quantità enorme di statistiche legate al titolo.

Per ora questo update è disponibile solamente nella versione PC di Origins, e vi darà accesso a ben 70 parametri da poter modificare a vostro piacimento: potrete aumentare o diminuire il danno effettuato dai vostri attacchi e da quelli dei nemici, ma anche velocizzare i vostri movimenti come la corsa e la camminata oltre che le mosse d'attacco.

Sarà inoltre possibile modificare il comportamento degli avversari, rendendoli più o meno ostili: se non sapete bene come e quali parametri cambiare, Ubisoft ha pensato di inserire alcuni settaggi predefiniti come l'Hardcore Stealth, grazie al quale potrete uccidere le guardie con un solo colpo ma esse saranno molto più vigili ed attente nello scovarvi. Un'ottima opzione per chi non riesce a digerire le meccaniche da RPG inserite nell'ultimo capitolo della saga, che vi darà così la possibilità di godervi al massimo ogni singola zona della mappa senza preoccuparvi di essere al pari con il livello raccomandato.

