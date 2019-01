In arrivo Bundle di Xbox One S dedicati ad Anthem e a The Division 2?

La sempre attenta Community videoludica attiva su Reddit sembra avere avvistato due nuovi Bundle in arrivo in Casa Microsoft.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'utente noto sulla Piattaforma come alexeymakarov ha segnalato la presenza di due nuovi Bundle dedicati ad Xbox One S, apparsi sul sito web del rivenditore russo 100Pristavok. Sullo store online di quest'ultimo appaiono infatti le immagini che potete trovare allegate al post Reddit presente in calce a questa news e che ritraggono un primo Bundle Xbox One S dedicato ad Anthem ed un secondo dedicato invece a Tom Clancy's The Division 2. I due Prodotti tuttavia non sono, ad ora, stati oggetto di un annuncio ufficiale da parte di Microsoft, vi invitiamo perciò per ora a non considerare confermata l'esistenza di tali due Bundle.



Ne approfittiamo tuttavia per ricordarvi che la pubblicazione di entrambi i Giochi è ormai piuttosto imminente. Anthem, per il quale è attualmente attiva una VIP Demo, è infatti atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 22 febbraio. Tom Clancy's The Division 2 si farà invece attendere qualche settimana in più. Il Titolo farà infatti il proprio esordio su PC, Playstation 4 ed Xbox One in data 15 marzo.