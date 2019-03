In arrivo la compravendita e il regalo dei giochi digitali sul PS Store?

Sony ha recentemente rinnovato un interessante brevetto, originariamente registrato nel 2015. Stando a quanto leggiamo nella sua descrizione ufficiale, sembrerebbe che la compagnia nipponica stia paventando l'idea di introdurre un sistema di compravendita online per gli utenti del PlayStation Store.

"In futuro, l'utente sarà libero di regalare, vendere o scambiare la propria copia digitale in una transazione rispettosa dei termini di contratto che riguarderanno, per esempio, il valore stabilito di un prodotto digitale", leggiamo dalla descrizione.

Insomma, se il piano dovesse concretizzarsi, si verrebbe a creare un vero e proprio mercato online, in cui saremo liberi persino di fare dei regali ai nostri amici e parenti. In aggiunta, il brevetto parla di "generazione di codici digitali" delle versioni fisiche dei giochi, il che andrebbe ad coinvolgere nel sistema anche il mercato retail.

Nello scorso anno, il PlayStation Network ha da solo fatturato più della divisione gaming di Xbox, e più di quanto tutti i dipartimenti Nintendo abbiano guadagnato nel 2018. Sembra evidente come Sony voglia puntare ancora di più sulla sua infrastruttura online, partendo dal miglioramento del PlayStation Now, fino ad arrivare a questo possibile rinnovamento del PlayStation Store. Voi cosa ne pensate? Accogliereste con favore l'introduzione di questo sistema? Diteci la vostra sfruttando lo spazio dedicato ai commenti.