In arrivo domani la colonna sonora di Last Day of June

: La colonna sonora disarà disponibile dal 1° dicembre: Frutto della collaborazione di diverse personalità straordinarie come Game Director Massimo Guarini, Steven Wilson e Jess Cope,rappresenta una vera innovazione artistica e una delle più incredibili esperienze emozionali del 2017 nell’universo dei videogiochi.

"Quando creo un videogioco traggo ispirazione dalle mie esperienze personali o da altre forme d’arte. Questo è probabilmente il motivo per cui Last Day of June sembra riuscire a trascendere la classica esperienza videoludica. La musica di Steven ha indubbiamente giocato un grandissimo ruolo nella creazione di Last Day of June." Ha affermato Massimo Guarini, CEO e Creative Director, Ovosonico.

"Desideravo creare un’esperienza interattiva unica, in grado di mandare un messaggio molto forte. La sensibilità di Steven, espressa con la malinconia e la melodia è riuscita a toccare le corde della mia anima. Abbiamo creato insieme qualcosa di unico senza rendercene conto."

"È da tempo che ambivo di poter realizzare la colonna sonora di un film e in qualche modo penso di averlo fatto con Last Day of June" ha dichiarato Steven Wilson. "Dopo aver messo in sequenza le tracce selezionate da Massimo sono rimasto stupito da quanto siano legate tra di loro, come se queste canzoni fossero state scritte specificatamente per questo progetto. Non pensavo che un videogioco potesse essere una forma d’arte, dopo aver visto e giocato Last Day of June mi sono ricreduto".

Il nuovo album musicale sarà disponibile in digital download dal primo dicembre e includerà tutte le tracce incluse nel videogioco

Some Things Cannot Be Changed That Day by The Pier There Must Be A Way The Last Day Of June Suspended In Me Driving Home I’m Still Here… The Boy Who Lost His Friends The Crib Time For A New Start Suspended In You Under The Shadow Of My Father Accept Deceive Together, Forever Again

