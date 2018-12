In arrivo in Destiny 2 un Evento Natalizio: L'Aurora

Come già fatto nel corso del 2017, Bungie ha deciso di organizzare un evento a tema natalizio all'interno di Destiny 2, denominato L'Aurora.

L'Aurora sarà un evento a tempo, comincerà infatti Martedì 11 dicembre e terminerà martedì 1 gennaio 2019. Ecco le novità principali che caratterizzeranno il gioco in occasione di questo periodo:

Innanzitutto, il personaggio di Eva Levante farà la sua ricomparsa presso la Torre e vi metterà a disposizione un forno ed alcuni ingredienti base con cui realizzare particolari ricette. Tra i manicaretti proposti troviamo gli Gjallardoodles o i Chocolate Ship Cookies. Realizzando questi prodotti, potrete donarli in cambio di interessanti ricompense, ma alcune ricette vi richiederanno di viaggiare attraverso lo Spazio per recuperare gli ingredienti più rari. Tuttavia, i premi sono piuttosto ghiotti, in quanto troviamo, tra gli altri, Equipaggiamenti Leggendari e Nuclei Ottimizzanti.

Saranno inoltre introdotte nuove emotes multiplayer, che vi permetteranno, ad esempio, di battere il cinque agli altri Guardiani. Inoltre sarà disponibile un particolare Astore, la cui forma ricorda immediatamente quella di una slitta!



Per avere un'idea di cosa aspettarvi da questo nuovo evento a tema natalizio di Destiny 2, potete dare un'occhiata alle immagini dedicate a L'Aurora che vi lasciamo in calce a questa news. Che ne dite, parteciperete?