In arrivo un nuovo gioco single player di JoJo's Bizarre Adventure per Nintendo Switch?

Stando a un nuovo rumor emerso su Reddit , pare che un nuovo gioco single player di JoJo’s Bizarre Adventure sia attualmente in fase di pre-produzione per. Lo sviluppo sarebbe nelle mani di

"Un nuovo gioco single player basato su JoJo’s Bizarre Adventure è in pre-produzione per Nintendo Switch negli studi di CyberConnect2" si legge nel rumor riportato da DasVergeban, utente che nel recente passato è riuscito ad anticipare con successo l'arrivo delle Tartarughe Ninja nel roster di Injustice 2.

A voi piacerebbe l'idea di un nuovo gioco di JoJo’s Bizarre Adventure orientato al single player, magari in esclusiva per la console ibrida Nintendo? Ricordiamo inoltre che CyberConnect2 è lo stesso studio dietro la realizzazione di JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven.