In arrivo un 'piccolo aggiornamento' su No Man's Sky: di cosa si tratterà?

Sean Murray, autore del controverso videogame No Man's Sky, ha postato nelle scorse ore alcuni Tweet che lascerebbero intendere che sia in arrivo un aggiornamento relativo al gioco. In particolare nella giornata di ieri, un retweet ha fatto pensare a qualcosa di corposo.

Murray ha infatti retweettato un post dello scorso anno in cui scriveva "Generalmente parliamo quanto meno è possibile, e ci concentriamo sul realizzare le cose... ma questa informazione stava per trapelare", ed alludeva a un "piccolo" aggiornamento per il gioco, che invece si rivelò essere poi No Man's Sky Next, che introduceva migliorie al multiplayer, base building quasi illimitato, modifiche grafiche di vario genere e il porting per Xbox One.

Dopo il retweet, l'autore ha poi postato l'immagine di un orologio, come se fosse quasi un countdown, e lasciando intendere che l'annuncio sarà rivelato a breve. Sarà un altro "piccolo" cambiamento, o si tratterà di qualcosa di più grosso? Ad esempio sono in molti a sperare in una versione del videogame per Nintendo Switch: l'annuncio in questione riguarderà dunque un nuovo porting?

Per il momento non possiamo che tenere le antenne ben dritte ed aggiornarvi non appena avremo novità. Voi di cosa sperate che si tratti?

Se steste aspettando le novità dell'eventuale annuncio per decidere se dare o meno una chance al gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di No Man's Sky Next. Prima di muovere i primi passi nel videogame invece, potete leggere la nostra guida per i nuovi giocatori di No Man's Sky.