In arrivo le remaster di 3 picchiaduro anni '90: si tratta di Mortal Kombat Trilogy?

Blind Squirrel Games è una software house specializzata in porting di titoli tripla A per console, che però ha in passato lavorato anche insieme agli sviluppatori di Prey su ambiti come l'I.A. e ottimizzazioni delle performance, e affianco allo studio di XCOM 2 War of the Chosen su altri elementi ingegneristici dell'RTS.

Stando ai profili Linkedin di un impiegato della casa di sviluppo, sembrerebbe che Blind Squirrel sia ora impegnata su un lavoro di rimasterizzazione di tre picchiaduro risalenti agli anni '90. I titoli saranno pubblicati su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ed il fatto che venga menzionato l'utilizzo dell'Unreal Engine 4 lascia presagire ad un lavoro di restauro più vicino alle cosiddette "Remaster Plus", che a delle rimasterizzazioni nude e crude.

Al momento non ci è dato sapere di più, ma i giocatori stanno già speculando su cosa possa trattarsi. L'ipotesi più accreditata vuole l'arrivo di una versione riammodernata della Mortal Kombat Trilogy, che includeva originariamente tutti i personaggi dei primi tre capitoli della storica saga picchiaduro. Gli anni '90, tuttavia, hanno rappresentato un'epoca d'oro anche per serie come King of Fighters e Virtua Fighter, e non è da escludersi nemmeno che il lavoro sia dedicato ai primi tre capitoli di Tekken. Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi? Fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.