In arrivo le Trappole Velenose con l'aggiornamento 8.20 di Fortnite

Dopo essere state scoperte dai dataminer di Fortnite, le controverse Trappole Velenose si preparano a entrare nell'equipaggiamento di tutti gli esploratori dell'isola di Fortnite Battaglia Reale una volta provveduto ad aggiornare il kolossal sparatutto di Epic Games alla versione 8.20.

Le novità che caratterizzeranno il nuovo update di Fortnite, previsto per mercoledì 27 marzo dopo una breve parentesi in cui i server del battle royale di Epic saranno inaccessibili dalle ore 10:00 alle ore 11:00 per consentire agli sviluppatori statunitensi di effettuarne la consueta manutenzione, dovrebbero essere davvero tante.

Oltre alla già citata Trappola Velenosa che sparerà dardi "assorbi-energia" contro i giocatori che avranno la sfortuna di calpestarla ingame, l'aggiornamento 8.20 di Fortnite porterà in dote degli importanti miglioramenti alla Girosfera e introdurrà la MAT The Floor is Lava.

Per gli appassionati di eSport, la novità più importante dell'update di Fortnite Battaglia Reale che sarà disponibile a partire dal 27 marzo è però rappresentata dall'inizio del torneo Fortnite World Cup 2019 che metterà in palio un montepremi totale di 30 milioni di dollari per i pro player e i giocatori più esperti che desiderano partecipare alle attività settimanali aperte a tutti.