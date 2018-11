In arrivo una nuova Batman: Arkham Collection su misura per Xbox One X?

L'apprezzata serie videoludica ispirata al Cavaliere Oscuro e realizzata da Rocksteady potrebbe stare per approdare su Xbox One X in un nuovo e rinnovato formato.

E' infatti stato recentemente segnalato l'avvistamento di una nuova Batman: Arkham Collection. Questa dovrebbe includere gli apprezzati Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight. Tutti e tre i titoli sarebbero inoltre corredati di tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati nella fase successiva al loro lancio.

Questa nuova raccolta dovrebbe essere stata appositamente realizzata per sfruttare le opportunità di sviluppo offerte da Xbox One X, in quanto viene descritta come "Xbox One X Enhanced". Utilizzando la fonte segnalata in coda alla news, potete visualizzare i presunti screenshot e descrizione di questa nuova edizione delle avventure videoludiche del difensore di Gotham City.

Ovviamente, vi invitiamo ad interpretare queste informazioni come un rumor, in quanto per ora Warner Bros non ha fatto alcun riferimento all'esistenza di tale prodotto. Nel frattempo, molti restano anche i dubbi relativi ai progetti attualmente in cantiere presso Rocksteady. Alcune voci vorrebbero infatti la Software House al lavoro su di un gioco legato alla Justice League, mentre altre suggeriscono come più probabile un nuovo titolo legato al Cavaliere Oscuro, intitolato Batman: Arkham Universe e previsto, addirittura, per il prossimo anno.