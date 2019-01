In arrivo una nuova espansione per The Elder Scrolls Online?

Murkmire non è stato l'ultimo DLC di The Elder Scrolls Online, almeno a giudicare da alcune scoperte dei dataminer rese note nelle scorse ore. Analizzando il codice sorgente dei più recenti aggiornamenti del gioco sono emersi interessanti dettagli sui prossimi contenuti di TESO.

La prossima espansione del gioco dovrebbe intitolarsi Elsweyr ed essere ambientata nella Terra dei Khajiit, inoltre il pacchetto dovrebbe includere la classe Necromante e il ritorno dei Draghi. Questa la descrizione: "Avventurati in una nuova terra in The Elder Scrolls Online Elsweyr, ultimo capitolo di TESO che propone una storia completamente nuova. Affronta i Draghi e scopri le abilità della nuova classe Necromante, unisciti a nuovi e vecchi compagni per salvare Elsweyr dalla devastazione."

Al momento Bethesda non ha annunciato ufficialmente The Elder Scrolls Online Elsweyr, le prime notizie a riguardo potrebbero fare la loro comparsa nei primi mesi dell'anno, con un lancio previsto per la tarda primavera o l'autunno. Restiamo in attesa di conferme o smentite da parte del publisher.