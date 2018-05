In arrivo l'Update 12 per PUBG: permetterà ai giocatori di selezionare la mappa di gioco

Grandi novità in arrivo per il popolare battle royale Playerunknown’s Battlegrounds: dopo una manutenzione ai server prevista per questa notte, il gioco tornerà ad essere disponibile la mattina seguente e risulterà impreziosito da alcune attese feature e nuovi contenuti, come la possibilità di selezionare la mappa in cui si vuole giocare.

Ma non è finita qui, perché sono in arrivo un nuovo fucile, una vasta gamma di nuovi mirini ed accessori per le armi ed un veicolo nuovo di zecca, una muscle car; inoltre le bocche da fuoco subiranno un importante ri-bilanciamento, di cui troverete tutti i dettagli nel changelog ufficiale disponibile nella pagina Steam dedicata al gioco.

Sono in arrivo quindi le modifiche già trapelate in passato sugli elmetti di livello 3, diventati ora esclusivi del loot contenuto negli airdrop, e sui fucili d'assalto, che subiranno diversi depotenziamenti ai danni inflitti e vedranno il loro tempo di ricarica aumentato del 30%; inoltre non sarà più possibile equipaggiarli con i mirini 8x o superiori. Discorso inverso per gli SMG e le pistole, che ora saranno più efficaci.

L'interruzione della disponibilità dei server dovrebbe durare circa 4 ore secondo gli sviluppatori PUBG Corp, e comincerà intorno alle 4 di notte. Se non siete dei videogiocatori notturni non vi accorgerete nemmeno dell'interruzione del servizio, e vi sveglierete la mattina seguente già pronti per scoprire tutte le novità introdotte all'interno del titolo.

Benvenuto, caro vecchio (ed atteso) Update 12.