In Assassin's Creed Odyssey c'è anche un Easter egg dedicato a Black Panther

Assassin's Creed Odyssey è un titolo ricco di Easter egg. Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato quelli dedicati a Splinter Cell e a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma a quanto pare c'è dell'altro.

Lo studio di sviluppo francese ha infatti inserito anche un esplicito riferimento a Black Panther, uno dei più recenti film di Marvel Studios e campione d'incassi al botteghino internazionale. Sull'isola di Messara (conosciuta oggi come Creta) è possibile imbattersi in una scena che i fan del film non faticheranno a riconoscere. Per attivarla è necessario salire in cima alla Cascata di Gortyn, dove ci sono due lottatori impegnati in un combattimento. Ogni cosa, dal setting agli NPC coinvolti, ricorda lo scontro tra T'Challa e M’Baku del film, dal quale emerge vittorioso il primo conquistando la corona del Wakanda. Potete guardare la scena del video allegato in cima a questa notizia.

Cosa ve ne pare? Lo avevate già trovato da soli? Ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi Digital Foundry ha messo a confronto le versione PlayStation 4 Pro e Xbox One X, mentre Polygon ha sollevato qualche dubbio sul modo in cui sono state implementare le microtransazioni all'interno dell'economia di gioco.