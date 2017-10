Oltre a poter cavalcare cavalli, cammelli e, insarà possibile muoversi per l'Antico Egitto in sella a un valoroso unicorno. L'animale in questione può essere acquistato tramite lo store interno del gioco, come segnalato da GamesRadar Plus.

L'Unicorno può essere sbloccato con 500 Crediti Helix, questi possono essere accumulati giocando oppure acquistati tramite denaro reale con microtransazioni. Sebbene ai fini del gameplay non ci siano migliorie di alcun tipo, esplorare l'Antico Egitto in sella a un coloratissimo unicorno è decisamnte un'esperienza unica, non trovate?

Ricordiamo che Assassin's Creed Origins è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.