In attesa di Battlefield 5, Battlefield 1943 è ora retrocompatibile su Xbox One!

Bisognerà attendere il 19 ottobre 2018 prima di mettere le mani su Battlefield 5. Intanto, per ingannare l'attesa, Microsoft ha aggiunto Battlefield 1943 ai titoli retrocompatibili su Xbox One: adesso un altro storico capitolo della serie è disponibile su console current gen.

Ad annunciare l'ingresso di Battlefield 1943 nel catalogo di giochi retrocompatibili sulla console ammiraglia Microsoft è stato il solito Larry Hryb, meglio conosciuto dai fan del colosso di Redmond con il nome di Major Nelson. Il titolo è ora acquistabile e scaricabile dallo store Xbox.

Battlefield 1943 è, in totale, il settimo capitolo della serie sparatutto in prima persona targata DICE ed Electronic Arts, ed è uno spin-off del più celebre Battlefield 1942. Fu rilasciato nel luglio del 2009 sui servizi digitali Sony e Microsoft, PlayStation Network e Xbox Live Arcade, e offre un'unica modalità multiplayer online divisa in tre diverse mappe situate nell'Oceano Pacifico - l'Isola Wake, Guadalcanal e Iwo Jima. Le fazioni presenti nel gioco, invece, sono il Corpo dei Marines USA e la Marina Imperiale Giapponese.

Da poche ore, dunque, Battlefield 1943 è tra i titoli retrocompatibili su Xbox One. Lo giocherete? Il nuovo capitolo della serie, Battlefield 5, sarà disponibile a partire dal 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.