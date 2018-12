In attesa dei TGA 2018, un leak svela la copertina di Far Cry New Dawn

Mancano poche ore all'atteso inizio dei Game Awards 2018, ma un leak ha già svelato nome e copertina del nuovo gioco di Far Cry annunciato ieri da Ubisoft.

Il leak è stato pubblicato dall'insider Wario64, solitamente una fonte piuttosto affidabile, e ci svela che "Far Cry: New Dawn" sarà il prossimo capitolo del franchise. Si tratta apparentemente di uno spin-off post-apocalittico ambientato dopo la chiusura delle vicende di Far Cry 5. La copertina vede due bandite che imbracciano pistola e balestra nel mentre si accingono a giustiziare un uomo legato e inerme. Sembra che i toni generali siano piuttosto eccentrici, il che ci richiama alla mente lo stile già visto in Mad Max e RAGE 2.

Stando sempre a quanto possiamo apprendere osservando la boxart, il titolo avrà il PEGI Mature, mentre dal punto di vista tecnico viene confermato il supporto alla risoluzione 4K e all'HDR su Xbox One X. Sebbene sembra evidente che Ubisoft abbia stretto una partnership a livello di marketing con Microsoft, il titolo uscirà con ogni probabilità anche su PC e PlayStation 4.

Rimaniamo dunque in attesa di un reveal ufficiale di Far Cry New Dawn, in arrivo durante lo show dei Game Awards 2018. Per seguire l'evento in diretta vi consigliamo di connettervi al constro canale Twitch a partire dalle ore 02:30.