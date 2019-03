Dettagli sulle Abilità ed una Clip per Octane, Leggenda di Apex Legends in arrivo domani

Dopo essere stato il protagonista assoluto di un elevato numero di rumor e voci di corridoio, la nuova Leggenda di Apex Legends è stata finalmente ufficializzata da Respawn Entertainment.

Nel corso del pomeriggio di lunedì 18 marzo, infatti, la Software House ha annunciato la pubblicazione del Battle Pass "Frontiera Selvaggia", disponibile per i giocatori e le giocatrici di Apex Legends a partire dalla giornata di domani, martedì 19 marzo, alle ore 10:00 AM Pacific Time, corrispondenti alle ore 18:00 del fuso orario italiano. In occasione della condivisione col pubblico dei primi dettagli in merito, il Team di Sviluppo ha inoltre confermato l'esistenza del tanto vociferato Octane, che entra così a far parte del variegato cast di Leggende presenti in Apex Legends.



Il personaggio è stato introdotto da RespawnEntertainment con queste parole: "Alza lo sguardo! L'arena si prepara a dare il benvenuto a una nuova leggenda: Octane". In seguito, nuove informazioni sul personaggio sono emerse tramite il Playstation Blog. Qui infatti, viene sottolineato che Octane disporrà di:

Un'abilità che gli consente di convertire salute in rapidità, denominata "Adrenaline Junkie Ability".

Una scorta illimitata di rigeneratori di salute Stim .

. Una "Launch Pad Ultimate Ability", tramite la quale è possibile librarsi in aria con facilità.

Proprio di quest'ultima sembra dare un primo assaggio l'account Twitter ufficiale di Apex Legends, sul quale è stata pubblicata una breve Clip dedicata proprio ad Octane. Come potete verificare in calce alla news, al suo interno si intravede infatti un oggetto molto simile alle misteriose pedane apparse in Apex Legends negli ultimi giorni.

Per ulteriori conferme in merito, non ci resta che attendere ancora qualche ora: domani Octane farà infatti il suo debutto all'interno di Apex Legends! Curiosi di provarlo?